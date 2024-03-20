Пассажиры с детьми могут путешествовать со скидкой 15% по железной дороге

В Год семьи, объявленный Указом Президента России, действует акция «Путешествуй с детьми», в рамках которой предложена скидка 15% на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования для всех путешественников, которые едут с детьми до 18 лет.
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