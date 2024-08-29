Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Боев
    Он может ошибиться. И удар будет нанесён не по з. Европе и не по с. Америке, а прямо по бывшим братьям. И тогда их ре...Зеленский пытаетс...
  • Ингерман Ланская
    смешной заголовок - «В СССР все работали!».... в кавычках потому что смешной😂«В СССР все работ...
  • фарид сабиров
    Амерсранцы очередной 201 раз обосрались теперь и в укропии , им не привыкать. Это уже тенденция   И репутация ничего ...Признание Саллива...

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Стельмаховки и Николаевки

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Стельмаховки и Николаевки

В адрес воинских частей, задействованных в проведении специальной военной операции, министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму по случаю освобождения в ЛНР населенного пункта Стельмаховка, а также Николаевка в ДНР в адрес 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского Краснознаменного орденов Кутузова и Суворова II степени полка и 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх