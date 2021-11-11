Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области пресекли схему фиктивной вакцинации от COVID-19

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области пресечена противоправная деятельность медицинского работника.
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