Москвич спрятал жучок для прослушки в кофемашине бывшей супруги. Почему мужчины шпионят за женами после расставания?

Бывший супруг после развода подарил своей экс-жене кофемашину, в которой та обнаружила микрофон. Подслушивающее устройство нашел мастер во время диагностики, а видеоролик об этом быстро стал вирусным в соцсетях.
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