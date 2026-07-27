Женские страсти
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Женские страсти

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Москвич спрятал жучок для прослушки в кофемашине бывшей супруги. Почему мужчины шпионят за женами после расставания?

Москвич спрятал жучок для прослушки в кофемашине бывшей супруги. Почему мужчины шпионят за женами после расставания?

Бывший супруг после развода подарил своей экс-жене кофемашину, в которой та обнаружила микрофон. Подслушивающее устройство нашел мастер во время диагностики, а видеоролик об этом быстро стал вирусным в соцсетях.

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