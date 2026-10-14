Ваш браузер не поддерживает видео. За 9 месяцев 2026 года в Крыму зарегистрировано 33 факта дистанционного мошенничества при покупке транспортных средств и автозапчастей из-за рубежа, сообщили в МВД по Республике Крым.
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