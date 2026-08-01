Противник обеспокоен возможностями российского аналога Starlink На Украине чрезвычайно встревожены возможностями российской спутниковой системы «Рассвет», фак.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Противник обеспокоен возможностями российского аналога Starlink На Украине чрезвычайно встревожены возможностями российской спутниковой системы «Рассвет», фак.
Свежие комментарии