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Apple срочно отправила пять самолетов с iPhone и другой техникой из Индии в США

Apple срочно отправила пять самолетов с iPhone и другой техникой из Индии в США

Компания сделала это, чтобы успеть пополнить запасы магазинов до начала действия пошлин Трампа. Эта незапланированная поставка должна помочь Apple поддерживать старые цены хотя бы пару месяцевApple отправила в США пять самолетов с iPhone из Индии за несколько дней до введения президентом США Дональдом Трампом пошлин.

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