Apple срочно отправила пять самолетов с iPhone и другой техникой из Индии в США

Компания сделала это, чтобы успеть пополнить запасы магазинов до начала действия пошлин Трампа. Эта незапланированная поставка должна помочь Apple поддерживать старые цены хотя бы пару месяцевApple отправила в США пять самолетов с iPhone из Индии за несколько дней до введения президентом США Дональдом Трампом пошлин.