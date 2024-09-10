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Царьград

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"Эмоции": Военкор Котенок задал Алаудинову два вопроса

"Эмоции": Военкор Котенок задал Алаудинову два вопроса

Военкор Котенок задал острые вопросы Алаудинову по поводу драки чеченцев в Анапе.После драки, которая произошла в Анапе между туристами и уроженцами Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов вступился за земляков – он указал на несправедливость их задержания.

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