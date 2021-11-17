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Универсальный минный заградитель УМЗ-Г «Клещ» выходит на этап государственных испытаний

Универсальный минный заградитель УМЗ-Г «Клещ» выходит на этап государственных испытаний

Разработанный в рамках ОКР "Клещ" для российской армии новейший универсальный минный заградитель "УМЗ-Г" завершил этап заводских испытаний.

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