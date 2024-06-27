Джулиана Ассанжа спасла криптовалюта, говорит его брат

Через несколько часов после того, как Джулиан Ассанж признал себя виновным по одному из пунктов обвинения в нарушении Закона о шпионаже США, завершив 14-летнюю юридическую эпопею, его брат выразил благодарность криптосообществу за их поддержку, которая, по его словам, помогла спасти жизнь Ассанжа.
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