Джулиана Ассанжа спасла криптовалюта, говорит его брат

Через несколько часов после того, как Джулиан Ассанж признал себя виновным по одному из пунктов обвинения в нарушении Закона о шпионаже США, завершив 14-летнюю юридическую эпопею, его брат выразил благодарность криптосообществу за их поддержку, которая, по его словам, помогла спасти жизнь Ассанжа.