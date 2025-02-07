«Цветные революции» на паузе: США отказываются от мягкой силы?

Погром, учиненный Дональдом Трампом при самой решительной поддержке его ближайших сподвижников в Федеральном агентстве США по международному развитию (USAID), вызвал у некоторых наших соотечественников искренние восторги и самое горячее одобрение.
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