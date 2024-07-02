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Один человек пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ на поселок Октябрьский

Один человек пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ на поселок Октябрьский

t.me/Настоящий Гладков Один человек пострадал в результате атаки дрона-камикадзе украинских боевиков в поселке Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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