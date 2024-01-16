«Коммерсант»: в РФ нарастили объемы перепродажи билетов на зарубежные концерты

В России более чем в полтора раза увеличились объемы перепродажи билетов на зарубежные концерты. Некоторые туроператоры выставили пакетные предложения с заселением в отели и транспортом в городе проведения мероприятия, сообщил «Коммерсанту» управляющий партнер агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.