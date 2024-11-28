Джо Сейвуд: Оливер Берман останется резервным пилотом Ferrari

FerrariАвторитетный журналист Формулы 1 Джо Сейвуд заявил, что в 2025 году резервным гонщиком Ferrari в Формуле 1 останется британский юниор Оливер Берман, несмотря на наличие контракта основного гонщика с Haas.
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