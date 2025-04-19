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Ротенберг поздравил с Пасхой: «Этот день наполнен особым смыслом – напоминает о силе света и добра, о победе жизни над смертью. Делитесь добротой, поддерживайте друг друга»

«Со светлым праздником Пасхи! Этот день наполнен особым смыслом: Пасха напоминает нам о силе света и добра, о победе жизни над смертью.

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