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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По мнению аналитика Дэниела Ахмада, Final Fantasy 7 Rebirth отстает в плане продаж от Fin...

По мнению аналитика Дэниела Ахмада, Final Fantasy 7 Rebirth отстает в плане продаж от Fin...

По мнению аналитика Дэниела Ахмада, Final Fantasy 7 Rebirth отстает в плане продаж от Final Fantasy 7 RemakeFinal Fantasy 7 Rebirth получила широкое признание критиков после своего запуска в начале года на уровне, которого не получала ни одна игра серии за долгое-долгое время, хотя кажется, что признание критиков не совсем приводит к… источник.

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