По мнению аналитика Дэниела Ахмада, Final Fantasy 7 Rebirth отстает в плане продаж от Fin...

По мнению аналитика Дэниела Ахмада, Final Fantasy 7 Rebirth отстает в плане продаж от Final Fantasy 7 RemakeFinal Fantasy 7 Rebirth получила широкое признание критиков после своего запуска в начале года на уровне, которого не получала ни одна игра серии за долгое-долгое время, хотя кажется, что признание критиков не совсем приводит к… источник.