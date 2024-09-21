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Мурадов: заявление Сикорского о Крыме вызвано претензиями на Западную Украину

Мурадов: заявление Сикорского о Крыме вызвано претензиями на Западную Украину

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН показали его подсознательное стремление установить контроль над Западной Украиной, заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

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