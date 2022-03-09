Происшествия

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Глава СК России поручил представить доклад об основаниях возбуждения уголовного дела о причинении нападавшему петербуржцу смертельного ранения

Глава СК России поручил представить доклад об основаниях возбуждения уголовного дела о причинении нападавшему петербуржцу смертельного ранения

В сюжете на одном из телеканалов сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд признал виновным в превышении пределов необходимой обороны мужчину, который, защищая свою супругу от напавших на неё соседей, нанес одному из них смертельный удар.

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