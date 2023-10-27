В Челябинске возбудили дело о рекламе БАДов

У южноуральских антимонопольщиков появились вопросы к издателям бесплатной газеты. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, внимание контролирующего органа привлекла публикация в издании «Про здоровье».
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