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Россиядә уртача пенсия 25,4 мең сумга җиткән

Россиядә уртача пенсия 25,4 мең сумга җиткән

Россиядә эшләүче һәм эшләмәүче пенсионерларның уртача пенсиясе соңгы ике елда якынча 4,5 мең сумга арткан.

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