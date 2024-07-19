Bloomberg: Трамп станет концом для «больной» Европы

Берлин и Париж готовятся к трансатлантическому шоку, но не предпринимают достаточных мер. В таком случае не совсем понятно, кто же понесет большую ответственность за провал международного коалиционного сотрудничества, которое пока процветает при прежней администрации.
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