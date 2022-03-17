Крымчанин рассказал, почему люди в 2014 году проголосовали за воссоединение с Россией

globallookpress.com / Sadat/ZUMAPRESS.com Корреспондент ФАН поговорил с жителем Крыма Владимиром, который рассказал о своих воспоминаниях, как для него и его семьи прошел день голосования на референдуме 16 марта 2014 года о воссоединении с Россией.