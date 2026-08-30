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Своими действиями НАТО провоцирует мировую эскалацию – посол Гончар

Своими действиями НАТО провоцирует мировую эскалацию – посол Гончар

Посол России в Брюсселе Денис Гончар заявил, что своими действиями Североатлантический альянс провоцирует эскалацию на мировой арене и для собственного оправдания говорит о якобы готовящемся нападении России на страны НАТО к 2029–2030 году.

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