В Германии на защиту животных поставили танк Leopard I

В немецком ландшафтном парке с длинным названием Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide танку Leopard I нашли необычное применение – с его помощью сотрудники природоохранной зоны создают нормальные условия для жизни животных, пишет немецкая газета Tagesschau.
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