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Умер режиссер и сценарист фильма «Сирано де Бержерак» Жан-Поль Раппено

Умер режиссер и сценарист фильма «Сирано де Бержерак» Жан-Поль Раппено

Французский режиссер и сценарист Жан-Поль Раппено умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщило издание Agence France-Presse со ссылкой на одного из его сыновей.

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