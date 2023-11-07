В Оренбурге полицейские встретились со учащимися Башкирского экономико-юридического колледжа

В Башкирском экономико-юридическом колледже в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» со студентами 1-го курса встретились старший оперуполномоченный ЦПЭ УМВД России по Оренбургской области Александр Кирилин, старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 МУ МВД России «Оренбургское» Галина Савельева и участник боевых действий Дмитрий Сошников.