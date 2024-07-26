Путин поручил создать план строительства национального центра «Россия»

Он появится на месте «Экспоцентра» на Красной Пресне. Президент РФ Владимир Путин отдал ряд поручений по будущему национальному центру «Россия», который станет преемником международной выставки-форума «Россия», прекратившей свою работу 8 июля.
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