Конкин вернулся в кино

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» не снимался и не играл в спектаклях аж 18 лет. И вот наконец снова предстал перед камерами: в новом проекте у него одна из ключевых ролей… Владимир Конкин снимается в сериале «Дорогой Вилли» — про тайную дружбу Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта.
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