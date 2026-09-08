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Царьград

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Секрет сохранения мужской дружбы: инициативность и честность

Секрет сохранения мужской дружбы: инициативность и честность

Мужчинам следует брать инициативу в общении с друзьями. Встречи раз в две-четыре недели укрепляют дружбу, будь то кофе, спорт или рыбалка.

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