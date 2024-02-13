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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Первички «Движения первых» из Надымского района вошли в число лучших на Ямале

Первички «Движения первых» из Надымского района вошли в число лучших на Ямале

Работу представителей «Движения первых» Надымского района высоко оценили на региональном уровне. Первичная ячейка школы № 9 Надыма вошла в топ-10 на Ямале, а первая школа поселка Пангоды — попала в двадцатку.

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