Первички «Движения первых» из Надымского района вошли в число лучших на Ямале

Работу представителей «Движения первых» Надымского района высоко оценили на региональном уровне. Первичная ячейка школы № 9 Надыма вошла в топ-10 на Ямале, а первая школа поселка Пангоды — попала в двадцатку.
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