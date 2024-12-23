ВСУ пытаются блокировать своим военным частоты "Волга" для связи с Россией

ВСУ пытаются заблокировать частоты, по которым их военные связываются для перехода на российскую сторону, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.