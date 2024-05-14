Politico: Венгрия не поддерживает угрожающие энергетике ЕС санкции против России

Венгрия не поддерживает антироссийские санкции, в том числе против сжиженного природного газа в рамках 14-го пакета ограничительных мер, которые могут оказать негативное влияние на энергетический рынок Евросоюза, пишет издание Politico.
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