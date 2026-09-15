Кинопоказ «Канье Уэст: Во имя кого? Beat Weekend»

Что происходит, если оказаться рядом с мировой звездой в тот момент, когда её жизнь начинает стремительно меняться? В основе документального фильма — необычная история наблюдения: в 2018 году 18-летний студент художественной школы Нико Бальестерос получил от Канье Уэста возможность снимать его жизнь изнутри.