Как избежать самых распространенных ошибок в резюме при поиске работы

Подготовка резюме – важнейший этап поиска работы, поскольку именно оно является своеобразной визитной карточкой, на основании знакомства с которой работодатель или рекрутер формирует первое впечатление о соискателе.
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