Минобороны: ВС РФ участвуют в уличных боях в центральном районе Доброполья

Российские военнослужащие ведут уличные бои в центральном районе Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Песков: Стубб и С...
- Путин, Стубб и Ст...
- "Известия": в Рос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым