КСИР опубликовал видео сбития очередного разведывательно-ударного дрона силами ПВО. В данном случае - это был сбитый сегодня и опознанный иранцами как MQ-1E Gray Eagle.
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