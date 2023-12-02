В Миллерово прошел муниципальный этап областных соревнований по мини-футболу

Играли команды городских школ, в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу».В соревнованиях каждому юному футболисту предстояло проверить свою физическую и техническую готовность, тактическую смекалку, определить, над чем в дальнейшем предстоит еще поработать на тренировках.