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Закон и Порядок

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Агент секретной службы, ставший свидетелем убийства Джона Кеннеди, нарушает молчание спустя 60 лет

Агент секретной службы, ставший свидетелем убийства Джона Кеннеди, нарушает молчание спустя 60 лет

11 сентября 2023 Саманта Франко  Фото предоставлено Беттманном / Getty Images Сейчас бывшему агенту Секретной службы Полу Лэндису 88 лет, он нарушает свое молчание относительно того, чему он был свидетелем в день убийства президента США Джона Ф.

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