Агент секретной службы, ставший свидетелем убийства Джона Кеннеди, нарушает молчание спустя 60 лет

11 сентября 2023 Саманта Франко Фото предоставлено Беттманном / Getty Images Сейчас бывшему агенту Секретной службы Полу Лэндису 88 лет, он нарушает свое молчание относительно того, чему он был свидетелем в день убийства президента США Джона Ф.