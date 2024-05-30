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Шесть медалей завоевали карагандинские спортсмены на чемпионате Азии по армрестлингу

Шесть медалей завоевали карагандинские спортсмены на чемпионате Азии по армрестлингу

Карагандинские спортсмены привезли шесть медалей с чемпионата Азии по армрестлингу в Ташкенте. По два золота завоевали параармрестлеры Никита Ермаков и Кайрат Тебаев, две бронзы у их тренера Руслана Туспекова.

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