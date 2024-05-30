Шесть медалей завоевали карагандинские спортсмены на чемпионате Азии по армрестлингу

Карагандинские спортсмены привезли шесть медалей с чемпионата Азии по армрестлингу в Ташкенте. По два золота завоевали параармрестлеры Никита Ермаков и Кайрат Тебаев, две бронзы у их тренера Руслана Туспекова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии