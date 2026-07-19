Космический сон: ученые ищут способ погрузить людей в спячку для полета на Марс

Исследователи по всему миру работают над воссозданием биологических процессов, которые позволяют животным по многу месяцев обходиться без пищи и воды, чтобы сделать возможными пилотируемые миссии на Марс.
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