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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Татьяна Гусева
    Была я один раз на этом Садоводе, такая хрень, голова начинает сразу болеть, потому, что везде одно и то же продают,...Зачем нам рынки, ...
  • Владимир Лосев
    Ни в одной стране к торговле не допускают иностранцев, только мы россияне такие добрые, что даем себя грабить. Торгов...Зачем нам рынки, ...
  • Игорь Плотников
    Разогнать и пересажать. Нам пятая колонна не нужна в тылу. Ждём удара в спину от которого не поднимимся?Зачем нам рынки, ...

Зачем нам рынки, на которых работают и баснословно обогащаются лишь иностранцы?

Зачем нам рынки, на которых работают и баснословно обогащаются лишь иностранцы?

Нет, это не Россия!   Есть такой в интернете сайт Otzovik.com, а в Москве есть всем известный рынок «Садовод».

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Комментарии
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Игорь Плотников
Разогнать и пересажать. Нам пятая колонна не нужна в тылу. Ждём удара в спину от которого не поднимимся?
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3 час.
ВЛ
Владимир Лосев
Ни в одной стране к торговле не допускают иностранцев, только мы россияне такие добрые, что даем себя грабить. Торговля  - самый маржинальный и криминальный вид деятельности, на котором жируют &quot;крышеватели&quot; из силовых и административных структур.
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3 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Была я один раз на этом Садоводе, такая хрень, голова начинает сразу болеть, потому, что везде одно и то же продают, и все заняты своими делами, покупатель порой не знает, что выбрать, где взять нужный размер, кто вынесет товар... Покупала матрас из кокосовой соломки, минут двадцать искали продавца. С тех пор решили больше туда не ездить. Там реально сумасшедший дом. То же самое на рынке Москва. Намного лучше и системнее рынок Южные ворота.
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31 мин.
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