Зачем нам рынки, на которых работают и баснословно обогащаются лишь иностранцы?

Ни в одной стране к торговле не допускают иностранцев, только мы россияне такие добрые, что даем себя грабить. Торговля - самый маржинальный и криминальный вид деятельности, на котором жируют "крышеватели" из силовых и административных структур.

ТГ

Татьяна Гусева

Была я один раз на этом Садоводе, такая хрень, голова начинает сразу болеть, потому, что везде одно и то же продают, и все заняты своими делами, покупатель порой не знает, что выбрать, где взять нужный размер, кто вынесет товар... Покупала матрас из кокосовой соломки, минут двадцать искали продавца. С тех пор решили больше туда не ездить. Там реально сумасшедший дом. То же самое на рынке Москва. Намного лучше и системнее рынок Южные ворота.