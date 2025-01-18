Стали известны сроки освобождения Курской области

По словам военного аналитика и капитана первого ранга в отставке Василия Дандыкина в интервью для Инфо24, российские войска способны полностью освободить Курскую область от украинских сил к завершению текущей зимы.
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