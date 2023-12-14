Режиссер Клим Поплавский презентовал молодежи Подмосковья документальный фильм

В Мытищах молодые люди посмотрели документальный фильм режиссера Клима Поплавского «Наши берега». Это третий кинопоказ в рамках проекта Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и телеканала RT Documentary «Смотри.
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