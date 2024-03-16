Поклонники пытаются разгадать имя дочери Петросяна: дана подсказка

Татьяна Брухунова огорошила новостью о пополнении в семействе Фото: социальные сети Евгений Петросян и его молодая супруга огорошили новость о том, что у них, оказывается случилось пополнение в семействе — на свет появилась дочь.
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