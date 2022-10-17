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В Тюменскую область поступило 18 тыс. насадок для вазальной вакцинации против ковида: это в три раза меньше, чем получили ХМАО и ЯНАО

В Тюменскую область поступило 18 тыс. насадок для вазальной вакцинации против ковида: это в три раза меньше, чем получили ХМАО и ЯНАО

В Тюменской области началась вазальная вакцинация против коронавируса. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, первая партия насадок-распылителей поступила в десять медицинских учреждений.

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