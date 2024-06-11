Семь дорог к дачам и пляжам отремонтируют в Приангарье

Лето в Иркутской области – это время отдыха на природе, у озера, на даче. Чтобы сделать поездки к местам летнего отдыха комфортными и безопасными, региональные власти ведут активную работу по ремонту дорог.
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