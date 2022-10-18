Военный обозреватель Акопов заявил, что РФ не станет полностью уничтожать энергосистему Украины

Эксперт в сфере военного дела и обозреватель Пётр Акопов выступил с утверждением о том, что в планах у руководства Российской Федерации на данный момент нет целей по полному разрушению всей энергосистемы, расположенной на территории Украины.
Эксперт в сфере военного дела и обозреватель Пётр Акопов выступил с утверждением о том, что в планах у руководства Российской Федерации на данный момент нет целей по полному разрушению всей энергосистемы, расположенной на территории Украины.
Свежие комментарии