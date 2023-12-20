Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Торонто»

«Рейнджерс» одержал третью победу кряду, Артемий Панарин отметился голом. В ночь на 20 декабря в Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».
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