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МОСИНФОРМ

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Открылась регистрация на Кубок московского спорта «Золотая шайба»

Открылась регистрация на Кубок московского спорта «Золотая шайба»

Детские хоккейные команды могут подать электронные заявки на Кубок московского спорта «Золотая шайба».

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