Кампания бомбардировок, проводимая администрацией Трампа против скоростных катеров, перевозящих наркотик из Южной Америки, привела лишь к увеличению его предложения на улицах в США, сообщила 14 октября газета The Wall Street Journal.
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